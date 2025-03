Magistrato, il 29 si vota. Sala intitolata a Falassi

Non c’è ancora un documento definitivo che riguarda i desiderata dei priori sui ritocchi da apportare al Regolamento del Palio da settimane sotto la lente dell’apposita commissione. Nulla almeno che possa essere reso noto. Fermo restando che si continuano ad analizzare gli articoli, in particolare quelli relativi alla giustizia paliesca. Il capitolo più controverso. Anche sul versante dei fronteggiamenti e del modo in cui sono ormai stati incanalati, stando alle recenti sentenze, nessuna novità. La questione non è emersa nel corso della riunione del Magistrato delle Contrade che si è svolta lunedì sera. L’ultima prima che gli onorandi vadano al voto per il rettore. La data è il 29 marzo, alle ore 11.30. Argomento principale all’ordine del giorno, seguito dalla nomina della commissione per il rinnovo delle cariche del Consorzio tutela del Palio. Un voto per il rinnovo della deputazione che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, avvenire nel segno della continuità, per questo ci sono rumors anche sul nome del pro-rettore Benedetta Mocenni.

Fra gli impegni istituzionali del Magistrato anche la presenza, lunedì 24 marzo, all’intitolazione dell’auditorium dell’Università per stranieri in via dei Pispini ad Alessandro Falassi. La cerimonia alle 11. Sarà un bel riconoscimento per l’antropologo culturale, docente dal 1980 di materie demo-etnoantropologiche prima alla scuola di lingua e cultura per stranieri, quindi all’Unistrasi e presso la University of California a Berkeley. Falassi, scomparso nel 2014, è stato anche autore di due classici sulla cultura del Palio quali ’La terra in Piazza’ e ’Per forza e per amore’. All’intitolazione interverranno il rettore Tomaso Montanari, il sindaco Nicoletta Fabio, il rettore del Magistrato Emanuele Squarci e la moglie di Falassi, Chiara Taddei. Un evento comunque aperto a tutta la cittadinanza.

Il giorno seguente verrà celebrato il Capodanno senese : questa volta la lectio magistralis sarà tenuta da Antonio Preziosi, direttore del Tg2 dal maggio 2023. Al centro il delicato tema (anche e soprattutto nel Palio) della comunicazione.

La.Valde.