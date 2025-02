Magistrato delle contrade. Il prof Nai nuovo rettore

Nominato a Piancastagnaio il nuovo rettore del magistrato delle contrade di Castello Borgo Coro e Voltaia. Si tratta del prof Fabrizio Nai, cinquantenne, insegnante di italiano al circolo comprensoriale scuole Medie Anna Frank. Fabrizio Nai ha ottenuto il gradimento dei massimi responsabili delle quattro contrade Pianesi e dell’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Claudia Vagnoli che si è detta molto soddisfatta della scelta fatta assieme alle contrade. La nomina di Nai alla guida dell’importante organo di tutela e rappresentanza organizzativa della più importante manifestazione ed altre manifestazioni del paese, il Palio delle contrade Pianesi, il Crastatone, e le altre iniziative collaterali, culturali e sociali, arriva dopo le anticipate dimissioni avvenute a ottobre di Leonardo Guerrini che era stato nominato a Febbraio del 2024. Dimissioni arrivate al termine di un anno paliesco in cui si erano corse due carriere, una straordinaria il 4 maggio, celebrata per commemorare l’ottavo centenario dell’impressione delle stimmate di San Francesco d’Assisi. La carriera ordinaria, il 18 agosto 2024, vinta dalla contrada di Castello, corsa in cui il rione rosso verde aveva fatto il “ Cappotto“ si era chiusa all’insegna di polemiche anche per l’attribuzione del Palio avvenuta dopo un’ora e mezzo con la corsa svoltasi al fotofinish con l’arrivo dei fantini di Castello e Borgo a pochi centimetri dal rusch finale inseguiti da Coro e Voltaia a cui era seguita la successiva aspra contestazione. La nomina del nuovo rettore, a scadenza biennale, riguarderà non solo lo svolgimento della corsa del 18 agosto in onore della Madonna di San Pietro, ma anche le manifestazioni collaterali.

Giuseppe Serafini