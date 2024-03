Magi, svolta sul futuro del canile: "Sarà di proprietà del Comune"

La vicenda del canile di Colle Pinzuto, chiuso nella parte rifugio dalla Asl che ha revocato l’autorizzazione (ma ancora aperto in quella sanitaria), si apre ora a nuovi scenari. Sebbene da gennaio sia stata nuovamente assegnata la convenzione, il Comune potrebbe ora prendere ora una strada completamente diversa e nuova: "Siamo al lavoro per dotare la comunità di un canile di proprietà dell’amministrazione e all’interno del territorio comunale". È l’annuncio dell’assessore all’ambiente Barbara Magi, che però dà anche altre due notizie rilevanti.

La prima: "Vista la revoca dell’accreditamento e la convenzione con il Comune in essere, successiva al bando dei mesi scorsi, stiamo valutando come e se proseguire il rapporto con il privato". La seconda: "Il progetto di una nuova struttura, già presentato dal privato, è al vaglio degli uffici competenti, in quanto carente in diversi punti". Proprio sul rapporto con il privato, l’azienda di Colle Pinzuto che ha poco vinto il bando per la nuova concessione triennale, si incentreranno ora i prossimi passi. Dal 2020 è in ballo il progetto per il nuovo canile, in attesa dei permessi a costruire, che ora però il Comune mette in discussione, avanzando l’ipotesi di una struttura da realizzare in proprio.

Al di là della situazione che si è creata con la revoca, "stiamo già lavorando con gli uffici comunali per trovare un spazio consono all’interno del territorio comunale nel quale approntare un canile – afferma l’assessore Magi – per garantire a Siena un servizio adeguato, come è giusto che sia a tutela degli animali e di tutta la comunità senese. È questa, adesso, la priorità dell’amministrazione, e mi impegnerò a fondo affinché il Comune riesca a creare per la prima volta una struttura di sua proprietà, efficiente e sicura".

Ieri mattina l’incontro con i volontari dell’Assta: "Ho ascoltato le loro legittime preoccupazioni – ha detto Magi – e ho garantito massima collaborazione da parte del Comune di Siena anche nel dialogo con l’amministrazione comunale di Murlo, nel cui canile saranno spostati alcuni esemplari proprio per ovviare alla situazione".

O.P.