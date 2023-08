Maggi: "Ancora di rincorsa? Prendo e me ne vado" E Ghelardi studia "una monta non banale"

di Laura Valdesi

SIENA

Il vento è cambiato, rispetto a luglio. Non c’è più uno schierament quasi monolitico pro-Tittia, che pure può spaziare. Ma è presente anche un gruppo di Contrade che ha altri fantini di riferimento. E che si sta organizzando per ’rilanciare’ rispetto allo strapotere del sardo tedesco. La Chiocciola è in pole, con il capitano Alessandro Maggi che ieri all’alba "ha visto molto bene Schietta", allenata da Carburo da lui salutato molto calorosamente. Potrebbe montare in San Marco. "Bene anche Arestetulesu", ha aggiunto auspicando che questa volta non si rifacciano "scelte kamikaze. Se ci sono tutti i big va bene, una punta sola no". E possibilmente non di rincorsa per la terza volta: "Anche perché se così fosse prendo la giacca e me ne vado dal palco", dice. "Cosa da non ripetere l’esperienza di luglio", gli fa eco il capitano della Pantera Franco Ghelardi. Che punta "ad avere un lotto qualitativo e omogeneo, per quanto può esserlo uno di cavalli da Palio".

Ghelardi, fantino a sorpresa?

"Sorprese nel Palio di oggi sono abbastanza complicate ma siamo aperti a varie soluzioni. E spero che non siano banali. Nulla di preordinato: vediamo i cavalli. C’è l’avversaria altrettanto motivata ma noi questa volta abbiamo necessità di vincere. E di essere propositivi, serve alla Pantera e al Palio".

Non banale, cosa vuol dire.

"Una monta che ha una logica, dietro cui esiste una costruzione. Siamo una Contrada che in questo momento deve spaziare, dandosi il massimo delle possibilità. Mentalmente vuol dire essere pronti in quei 10-15 minuti a valutare tutto".

La sensazione è che i cavalli big alla fine non ci saranno: Violenta, Tale e Remorex.

"La sensazione per molti è che ci sia un’arrendevoloezza dei capitani. E’ in realtà un modo per dire facciamo un Palio più articolato, non si tratta di un passo indietro. L’anomalia è stata fatta a luglio. Se ci fossero state altre dinamiche per Provenzano l’Assunta sarebbe risultata diversa. Così come potrebbe esserlo la prima Carriera del 2024. Se crescono dei cavalli puoi rimettere dentro Tale e quale, Violenta. Sennò c’è uno stacco. Abbiamo adesso soggetti competitor, a parte Zio Frac, che devono fare ancora un giro in Piazza, Abbasantesa più Anda e bola. Viso d’angelo comincia ad essere nella parabola discendente, Ungaros ci aveva colpito tanto in provincia, in Piazza ha rallentato l’entusiasmo".