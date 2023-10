Magazzino farmaceutico "Una soluzione per i lavori al Policlinico"

Una superficie di 2mila metri quadrati, 27 persone al lavoro, affitto di tre anni rinnovabile per altri due. Sono cifre che servono a fotografare l’attività del magazzino farmaceutico dell’Azienda ospedaliero-universitaria, inaugurato ieri e operativo da una decina di giorni a Poggibonsi in via Sardegna. Una collocazione che permetterà a Siena la demolizione dell’edificio esistente, di fianco al Dea che farà spazio al futuro lotto Volàno. Procedure riviste da profili logistico e organizzativo a Poggibonsi per "ridurre le distanze" rispetto a una sistemazione originaria da ’porta accanto’ per il magazzino. "La soluzione è pratica e funzionale e consente all’Azienda di continuare speditamente con i lavori previsti dal masterplan anche per poter utilizzare i fondi Pnrr". Lo ha detto l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, intervenuto con il dg Antonio Barretta, con i professionisti della Logistica e della Farmacia. Presenti anche il sindaco di Poggibonsi David Bussagli e il direttore amministrativo di Estar, Daniele Testi. Anche imprenditori della Valdelsa hanno partecipato al taglio del nastro e i presenti non hanno esitato a rimarcare l’impegno delle aziende locali per il magazzino. A un noto gruppo industriale appartiene l’immobile, un altro rilevante marchio poggibonsese ha provveduto all’allestimento delle luci. Un’impresa grossetana si è occupata dell’impianto fotovoltaico: una operazione ’green’.

"L’edificio - spiega Barretta - rappresenta uno step importante per iniziare i lavori dell’ospedale e rispettare la tempistica. Le demolizioni dell’attuale struttura inizieranno a metà novembre, grazie alla collaborazione del Dipartimento Tecnico dell’ospedale". "Il magazzino garantirà uguali servizi - ha dichiarato Massimo Braganti, dg di Estar - a parità di personale e nonostante la distanza dalle Scotte, grazie a un maggiore sforzo logistico".

Paolo Bartalini