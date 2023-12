’Maestro del Lavoro’. Stella a De Gaetano

Tra le 65 Stelle al Merito del Lavoro conferite ai dipendenti di Poste Italiane c’è Rosaria De Gaetano, responsabile commerciale della provincia. L’onorificenza è stata attribuita alla capo servizio per meriti "di perizia, laboriosità e buona condotta morale". Il riconoscimento, conferito ai dipendenti di aziende pubbliche, ha una cadenza annuale. Il titolo di ’Maestro del Lavoro’ verrà formalmente conferito a Rosaria De Gaetano direttamente dal Prefetto. Vengono tenute in particolare considerazione le progressioni di carriera dei candidati. L’onorificenza individua dipendenti che hanno iniziato la loro esperienza professionale in un’azienda pubblica partendo dalle posizioni contrattuale più basse. E così ha fatto la De Gaetano che ha prestato servizio in uffici del grossetano, poi un’esperienza a Firenze, quindi il passaggio a responsabile commerciale.

M.C.