Maestà e Palio, i motivi di allarme Tra spazi angusti e identità a rischio

di Roberto Barzanti

In questo settembre che sa di un prolungato agosto due inquietanti notizie hanno suscitato preoccupazioni di vecchia data in chi ama gli elementi essenziali della storia e del presente di Siena. Nel Museo dell’Opera Metropolitana si è avvertito puzzo di bruciato. Un esile filo di fumo si è diffuso nella sala dove è allocata la Maestà di Duccio di Buoninsegna. Si è scoperto rapidamente che proveniva da una scintilla generatasi nel macchinario per diffondere l’aria condizionata necessaria alla corretta conservazione della grande opera d’arte. Immediata l’evacuazione della cinquantina di visitatori presenti e attente verifiche hanno sedato le preoccupazioni.

È restato nell’aria solo il cattivo odore che ha consigliato una chiusura temporanea. Il piano di sicurezza ha funzionato perfettamente e l’attivissimo presidente Giovanni Minnucci e i suoi collaboratori si sono messi l’animo in pace. Ma l’episodio, anche se indirettamente, evidenzia l’annoso problema dello spazio del tutto inadeguato che ospita la Maestà, troppo stretto per consentire una giusta visibilità e il respiro stesso di un lavoro che dovrebbe essere percepito con la dovuta distanza e da un’ottica che ne colga lentamente la stupenda scansione narrativa. Ho sempre in mente la meraviglia che suscitò in me ragazzo la visione in Duomo del capolavoro di Duccio, che ritornava in patria dopo il restauro, voluto e diretto da Cesare Brandi, all’Istituto Centrale di Roma.

Quella breve sosta in Cattedrale, che lo riportava all’antica allocazione, gli conferiva una sacralità che era anch’essa un atto di restauro. Da lì fu inevitabilmente trasportata nel Museo dell’Opera dove ora si trova, con una gestione accuratissima ma ignorando l’angustia impropria in cui veniva confinata.

L’esigenza di modificare sostanzialmente l’articolazione delle sale del Museo non è stata soddisfatta perché non si è riusciti a condurre in porto l’obiettivo di un razionale ampliamento attraverso l’acquisizione dei locali dell’ex Monna Agnese. Sopravvive la speranza che questa finalità prima o poi si verifichi, ma sembra proprio che gli ostacoli siano insormontabili.

La seconda notizia è di altro genere e alcuni riterranno assurdo accostarla al tema sopra sintetizzato. Sono tra i senesi che vivono il Palio come una dimensione fondante della mobile e plurale identità della città. Al ministero della Salute è convocata, per domani, una nutrita delegazione capeggiata dal sindaco Nicoletta Fabio. Viene riproposta in primo piano la questione della protezione degli animali, in particolare dei cavalli, nelle giostre e nelle cosiddette rievocazioni storiche. Si sta pensando a una revisione del protocollo Martini che stabilisce regole e criteri per assicurare misure più incisive a difesa degli animali. È amaro constatare come sia nocivo aver inserito il Palio nell’elenco confuso di manifestazioni che per lo più hanno scopi di carattere puramente turistico. Occorre avere rispetto per le tradizioni che esibiscono una loro autenticità, ma è imperativo distinguere il grano dal loglio e non confondere tutto in una volgare zizzania.

Purtroppo, in alcuni organi di stampa si legge che il primo imputato è proprio il Palio in quanto ’capofila’ o modello cui ispirarsi. Ecco il danno provocato da chi assimila il rito senese omologandolo a un evento agonistico al pari di ogni altro e ignorando la continuità storica che può vantare. Mentre si è fatto molto in tema di sicurezza e selezione dei cavalli, si è tollerato o perfino incentivato che il Palio diventasse, nell’opinione corrente, il culmine di una serialità di corse e corsette dette palii, con la conseguenza di creare un sistema ippico industriale, non esente da disinvolte speculazioni, che finisce per ledere o offuscare l’unicità eccezionale della nostra festa.

Non sto a sottolineare i danni provocati da una mediatizzazione eccessiva e da una spettacolarizzazione che esalta l’agonismo della carriera a prescindere dal contesto culturale che lo sottende. Negli ultimi tempi si sono registrati gravi incidenti a catena in giro per l’Italia. È da questo panorama che derivano nuove proteste e nascono ulteriori preoccupazioni.

È giusto approfondire scientificamente la questione protezione, anche se fattori di rischio saranno inevitabili. Ma soprattutto, per quanto ci riguarda, è importante contrastare il sistema che si è venuto a creare attorno al Palio e lo ha immerso in una catena di interessi che non hanno niente a che vedere con la passione delle Contrade e con il loro forte radicamento sociale. Immaginare ritorni all’indietro e ai moduli di una giostra settecentesca è impensabile. Ma nella gestione della Carriera sono possibili accorgimenti – penso al ruolo della rincorsa – e ponderate revisioni che lo svincolino da manovre e intromissioni che ne snaturano l’incomparabile autonomia spirituale.