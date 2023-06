Madre muore 4 mesi dopo il parto Chiesta la condanna di due medici

di Laura Valdesi

SIENA

Madre morta quattro mesi dopo il parto alle Scotte, il pm Valentina Magnini in due ore ha ricostruito ieri la delicata vicenda chiedendo la condanna ad otto mesi per entrambi i medici del policlinico accusati di omicidio colposo. Ma la sentenza del giudice Andrea Grandinetti arriverà solo il 5 ottobre prossimo, dopo le eventuali repliche. Sia la requisitoria del pm che l’arringa delle difese – l’anestesista è difeso dall’avvocato Francesco Maccari, la ginecologa dagli avvocati Enrico e Lorenzo De Martino – sono state registrate. Come pure l’intervento dell’avvocato di parte civile Duccio Panti – accanto a lui c’erano ieri in tribunale il marito della donna morta e la cognata – che ha parlato circa 40 minuti, accennando anche ai quattro bigliettini che la donna deceduta nel giugno 2019 aveva affidato al coniuge. Uno era stato scritto su una garza mentre era ricoverata. Diceva tra l’altro di venire sedata così non sarebbe riuscita a parlare con il marito. Chiesto un risarcimento di 4 milioni e 300mila euro complessivamente per quest’ultimo che rappresenta anche i due figli minori, la cognata, i genitori e la sorella della 39enne morta che vivono a Mosca.

Il processo ha ricostruito quando la donna era stata ricoverata, nel gennaio 2019, alle Scotte per dare alla luce la secondogenita. La piccola era nata con un parto cesareo. Da qui si erano verificate una serie di circostanze a seguito delle quali, nel corso dei mesi, la 39enne era stata ricoverata in diversi reparti, peggiorando progressivamente e subendo anche un intervento al cuore. Fino al decesso il 14 giugno di 4 anni fa.

I difensori della ginecologa hanno parlato un’ora ciascuno, declinando sia la ragioni tecniche che escludono la responsabilità della specialista, sia sottolinenando al contempo che il quadro della paziente era estremamente complesso. Senza contare che i medici sono intervenuti in emergenza, di notte. La ginecologa ha agito tempestivamente e in brevissimo tempo, grazie a questo la bambina è nata senza complicazioni. Le ha salvato la vita. E’ sempre stata presente in ogni fase di quella notte travagliata, seguendo le linee guida. Di più, ha evidenziato De Martino: "Forse uno dei motivi per cui si trova sotto processo è il fatto che sia stata sempre lì, dall’inizio alla fine, operando correttamente".

Il 5 ottobre la sentenza su un caso umanamente doloroso per i parenti della donna, che ha lasciato due figli piccoli, ma anche per i medici sotto processo.