Macchinista colto da un malore. Blocca il treno e chiama i soccorsi

Tragedia evitata grazie al sangue freddo e alla tempestività nei soccorsi dei protagonisti di questa storia. Un macchinista di un treno della linea ferroviaria Siena-Firenze si è sentito male alla guida di un convoglio con 35 persone a bordo. Nonostante tutto, ha avuto la forza di fermare il treno e di chiedere aiuto. Al resto ci hanno pensato il 118, i vigili del fuoco e il personale di Rfi. Quel treno fermo sui binari in aperta campagna e le operazioni di soccorso hanno provocato disagi sulla linea per oltre un’ora. Il traffico ferroviario è andato in tilt, ma è poco o niente rispetto a quello che sarebbe potuto accadere.

Questa storia per fortuna a lieto fine inizia giovedì sera poco dopo le 21.30, quando il macchinista di un treno da Siena per Firenze, a un chilometro dalla stazione di Castellina Scalo, ha avuto un malore. Ce l’ha fatta però a dare l’allarme e a bloccare il treno. E’ stato avvertito immediatamente il 118, mentre Rfi faceva partire da Siena un treno in appoggio.

Per motivi di sicurezza e non far correre rischi ai sanitari durante il soccorso sul binario in cui si era fermato il treno, è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Alla stazione di Castellina Scalo una squadra dei pompieri del distaccamento di Poggibonsi e il 118 sono saliti sull’altro convoglio e hanno raggiunto il macchinista. Tutto questo sotto gli occhi dei passeggeri del treno, che hanno subito capito l’estrema delicatezza della situazione, non curandosi minimamente del forte ritardo con cui sarebbero arrivati a destinazione, e seguendo con grande partecipazione emotiva le varie fasi del soccorso. L’uomo è stato stabilizzato e poi con il treno di scorta accompagnato alla stazione di Castellina Scalo, dove c’era ad attendere un’ambulanza della Misericordia di Staggia, che a sirena spiegata lo ha trasportato all’ospedale di Campostaggia. Sul posto anche il personale di Rfi e i carabinieri. Una storia che avrebbe potuto avere contorni drammatici e nella quale a scrivere il lieto fine sono stati in tanti: il macchinista, i sanitari del 118, i vigili del fuoco, Rete Ferroviaria Italiana. Una vicenda da cui escono tutti vincitori, compresi i 35 viaggiatori del treno, che in un’epoca spesso cinica e distratta hanno dimostrato sensibilità e comprensione, ‘diamanti’ sempre più rari.