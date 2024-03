Maaza Mengiste inaugura la cattedra . Virginia Woolf

L’Università per Stranieri annuncia per il 12 marzo alle 17 la prima lezione della cattedra Virginia Woolf tenuta da Maaza Mengiste. Nello spirito di pluralità che contraddistingue l’ateneo, il rettore Tomaso Montanari ha rivolto l’invito a inaugurare la cattedra Virginia Woolf alla scrittrice di fama internazionale Maaza Mengiste, nata a Addis Abeba, residente a New York. Il suo romanzo The Shadow King (Il re ombra) è stato finalista al Booker Prize 2020 e selezionato fra i migliori libri dell’anno da The New York Times: in Italia è stato tradotto da Anna Nadotti, e pubblicato da Einaudi, che interverrà alla stessa prima lezione.