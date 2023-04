’Ma tu ci credi?’, lezione sul mondo del web ai giovani ciclisti dell’Eroica Juniores

Giovani ciclisti a lezione sull’uso corretto dei social. Eroica e Terrecablate hanno rinnovato anche per l’edizione di quest’anno la partnership proponendo ai giovani atleti ’Ma tu ci credi?’, il progetto benefit della società di telecomunicazioni rivolto agli adolescenti. Prima della gara, i ciclisti categoria Juniores hanno partecipato al breve corso propedeutico, tenuto dalla psicoterapeuta Elena Lorenzini e dall’avvocato Elisa Ferri, durante il quale grazie anche a materiale video, è stato spiegato ai giovani qual è il modo giusto di gestire un profilo sui social, di partecipare alle chat, di riconoscere il vero dal falso sul web. "All’inizio della lezione spesso i ragazzi sono scettici, poi parlando si rendono conto di come non conoscono affondo il loro mondo virtuale e sono interessati a capire meglio", hanno detto le due esperte. Il progetto benefit di Terrecablate è nato due anni fa ed è stato già portato in numerose scuole di Siena e provincia.

"Crediamo molto in questo progetto – ha commentato l’amministratore unico Marco Turillazzi – perchè aiuta i ragazzi ad affacciarsi al mondo del web con la consapevolezza di quali possono essere i rischi, spesso nascosti".