’Ma tu ci credi’. La lezione alle giovani atlete del Cus volley

Il progetto benefit di Terrecablate ’Ma tu ci credi’ approda in palestra per educare le giovani atlete all’utilizzo consapevole di social e web. La società di telecomunicazioni ha proposto al Cus una lezione alle squadre giovanili di volley sui temi legati alla comunicazione online, allargati anche agli aspetti sportivi: come gestire la competizione con le compagne, come diventare un gruppo coeso. Le esperte, Elena Lorenzini psicoterapeuta e Elisa Ferri legale, hanno incontrato le adolescenti a Santa Caterina all’Acquacalda, spiegando aspetti positivi e negativi della navigazione sul web.