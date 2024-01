Lutto nel Nicchio. Muore assicuratore

Una tragedia ha scosso ieri la Contrada del Nicchio quando è arrivata nei Pispini la notizia che Gianluca Putzu, 53 anni, era stato trovato senza vita. Secondo le prime notizie giunte in città l’uomo, che nella vita fa l’assicuratore ed è molto apprezzato, si trovava in trasferta per lavoro a Milano. Un dolore immenso perché, sebbene non avesse ricoperto cariche ufficiali, è sempre stato molto presente nella vita del rione. Di qui la decisione della Contrada di effettuare la benedizione della stalla ma la cena che era prevista a seguire è stata annullata. E la società chiusa per lutto. Il feretro – Putzu era sposato con un figlio – sarà portata nell’oratorio dei Pispini dove i contradaioli si stringeranno intorno alla sua famiglia.