Lutto in Pantera E’ morto Valacchi E’ stato capitano e per anni mangino

Lutto in Pantera, è morto ieri a 64 anni l’ex capitano di Stalloreggi Giovanni Valacchi dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio. Una persona gioviale, con il sorriso sempre dipinto sulle labbra, era stato eletto capitano per un biennio nel febbraio 2002 insieme al priore Stefano Maestrini. Durante il suo mandato aveva indossato il giubbetto della Pantera anche Trecciolino nel Palio del 2 luglio 2003 su Zilata Usa. L’esperienza paliesca certo non gli mancava anche se non era riuscito a conquistare il successo. "Ho cominciato – aveva raccontato a La Nazione al momento dell’elezione – nel ’93 quando il capitano era Paolo Giannini, poi dal ’96 al 2001 ho sempre ricoperto questo ruolo, tre anni con Giuseppe Brogi e tre, gli ultimi con Stefano Papi". E in un’altra intervista, prima del debutto nel ruolo, quando si chiedevano pregi e difetti rispondeva: "I pregi sono la chiarezza e l’onestà. I difetti sono sempre la chiarezza e l’onestà. Nel Palio funziona così".

Ieri la bandiera della Contrada è stata listata a lutto e i panterini si sono stretti alla moglie e ai due figli. Oggi a partire dalle 11 nella chiesa del Carmine sarà possibile dare l’ultimo saluto a Valacchi prima che si svolgano i funerali, previsti sempre al Carmine alle ore 15. Quindi l’ultimo viaggio verso il cimitero del Laterino.

La.Valde.