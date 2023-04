’Lusso Gentile’ protagonista all’Artusi

Le eccellenze del mondo dell’ospitalità locale e italiana alla scuola alberghiera di Chianciano per creare relazioni di valore: domani arriva Lusso Gentile a Chianciano Terme e lo fa con una giornata di eventi dedicata ad un’importante fucina di talenti del territorio. Il tutto avverrà all’Istituto Pellegrino Artusi, la scuola alberghiera simbolo della Valdichiana che, per la prima volta, ospiterà un’iniziativa che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi 2 anni.

La giornata inizierà la mattina con “Ispira.Trasmetti.Ama”, nelle classi V dell’istituto Pellegrino Artusi, andando a toccare tutte le aree dell’ospitalità, dalla sala alla cucina passando per la direzione, il marketing e le operations. Il pomeriggio sarà dedicato alla preparazione della cena di gala con Roberto Ludovichi a guidare la brigata degli studenti di cucina, Enrico di Prospero quella di sala e Stefano Santoni il team del bar. Tra gli esperti che si interfacceranno con gli studenti: Antonello Del Regno (direttore generale Terme di Saturnia), Marusca Innocenti (director of sales Towns of Italy), Stefano Santoni (ceo di Santoni Spirits, celebre per l’Amaro di Chianciano), Roberto Lodovichi (presidente dell’Unione cuochi Toscana), Enrico Di Prospero (restaurant manager Grand Hotel Alassio Beach&Spa Resort), Monica Ruggeri (guest relations manager Terme di Saturnia), Gianluca Borgna (group general manager Talassio Collection) e Giampaolo Grossi (manager e trainer).

La tappa di Lusso Gentile arriva in Valdichiana grazie a Alessandra De Paola (responsabile delle relazioni pubbliche di Terme Italia), voluta dall’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Chianciano Laura Ballati e dal sindaco Andrea Marchetti.