L’urlo di Gianna al Duomo Santanché alle trifore, anche Sting in Piazza

Prima sorridente alle trifore di Palazzo pubblico, dopo in lacrime di gioia al Duomo. Gianna Nannini, dopo aver preso parte alla cena della prova generale, ieri ha vissuto una giornata dalle forti emozioni come tutti gli ocaioli. E si è mischiata al popolo di Fontebranda nei momenti del giubilo, da piazza del Campo al Duomo, dove è arrivata come tutti stravolta dall’entusiasmo.

La rockstar senese ha assistito al Palio dal Comune con gli altri ospiti dell’amministrazione, a partire dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Alle trifore del palazzo comunale anche l’ex rettore Angelo Riccaboni, che due giorni fa ha ricevuto al teatro dei Rinnovati la massima onorificenza civica, il Mangia d’oro.

Era invece proprio sopra la mossa, nella terrazza del bar Costarella, il grande musicista inglese Sting, insieme alla moglie Trudie Styler.

Per un innamorato dell’Italia e della Toscana in particolare, niente di più naturale che assistere a un appuntamento straordinario e carico di storia come il Palio.