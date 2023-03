"Lupi dentro i giardini E mattanza di bovini"

"Situazione fuori controllo, a Radicofani i lupi – raccontano gli allevatori – arrivano nel centro abitato anche di giorno". La Cia (Confedrazione Italiana Agricoltori) chiede interventi urgenti "per tornare a numeri sostenibili". "I lupi – si legge nella nota della Cia - sono ormai arrivati alla porta di casa e per gli allevamenti di bovini ed ovini non c’è scampo. Una mattanza che dura, con regolarità, da un anno e mezzo. La disperazione ed il sarcasmo degli allevatori ’Saremo costretti a chiudere se non si trovano soluzioni, i lupi mangeranno anche noi’. E’ un tema, come detto, e come più volte scritto da La Nazione che richiede interventi urgenti. "Ci sono assalti continui a greggi di pecore e allevamenti bovini. Non vengono risparmiate neppure mucche di grandi dimensioni". La mattanza, secondo la denuncia Cia, si ripete in questi giorni. "La situazione nella nostra provincia è ormai fuori controllo – sottolinea il presidente della Cia Federico Taddei–. Non c’è più tempo da perdere: occorre che politica ed istituzioni prendano coscienza della situazione e si arrivi ad interventi risolutivi, in grado di riportare la presenza del lupo nei nostri territori a quella di anni fa, quando era ancora sostenibile". Valentino Ciacci dell’azienda Ghino di Tacco che condivide con il fratello Claudio il lavoro di allevatore (Azienda San Giacomo), è arrivato allo stremo. In totale hanno ottanta bovini adulti più i vitelli e circa 850 capi di ovini, il cui latte ricavato viene venduto ai caseifici in Val d’Orcia. "Ho trovato nelle ultime settimane sei vacche adulte sbranate. I vitelli dispersi - aggiunge Valentino Ciacci– non si contano ormai più. Troviamo qualche brandello nei campi tutto qui. E poi le pecore: ogni settimana ne contiamo almeno due o tre uccise. Da un anno e mezzo, perdiamo il latte e aumentano gli aborti causati dallo spavento. Siamo disperati, è ormai impossibile continuare ad allevare – aggiunge Ciacci -. E’ impossibile difendere gli animali dall’assalto dei lupi; ho i pastori maremmani per difesa ma non possono fare granché. Un tempo gli assalti avvenivano solo di notte, oggi a tutte le ore del giorno e con gli animali allo stato brado è impossibile salvarli dai lupi che arrivano fino a dentro Radicofani, nei giardini delle case. E’ stato avvistato un branco di tredici lupi. La gente ha paura. Noi chiediamo che vengano fatte catture, visto che al lupo non si può sparare e che non viene data la possibile agli agricoltori di potersi difendere nella propria azienda come avviene per i cinghiali. Così, però, non possiamo andare avanti". Massimo Cherubini