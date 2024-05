Lupi avvistati a Siena e nei paesi. Subito una riunione in prefettura

di Laura Valdesi

Prima i caprioli che danneggiano le coltivazioni pregiate e rappresentano un pericolo per gli automobilisti, poi i cinghiali a passeggio sia a Siena che dentro i paesi della provincia. Adesso tocca ai lupi. Segnalati alle porte del capoluogo, addirittura avvistati da un tassista mentre seguivano una ragazza nel cuore della notte, a Vico Alto. E ancora a Uopini. Aggressioni nelle scuderie dei cavalli non si contano, come quelle negli allevamenti. Richiamati anche dal cibo lasciato fuori dai bidoni della spazzatura oppure al portone di casa. Un fenomeno preoccupante che sta assumendo dimensioni importanti. E con il quale i cittadini devono prendere le misure, imparando a conoscerlo. Questione al centro dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Dove si è parlato a lungo dei presunti recenti avvistamenti di lupi in prossimità dei centri abitati che hanno destato preoccupazione. "In tale occasione il comandante del Gruppo carabinieri forestali, il colonnello Alessandra Baldassarri, ha illustrato i più recenti sviluppi sul tema, sottolineando che il lupo è una specie protetta dalle normative nazionali ed europee, E che occorre, sempre di più, sviluppare una corretta informazione attraverso la quale gestire il fenomeno di recente comparsa", sottolinea in una nota la prefettura. E’ stata proprio Matilde Pirrera, rappresentante del governo a Siena, a chiedere al colonnello Baldassarri "di assicurare la propria disponibilità per organizzare incontri divulgativi da svolgersi nei territori comunali". Un’iniziativa accolta favorevolmente dai sindaci ritenendo che una corretta informazione sulle esatte regole di comportamento può rappresentare un aiuto concreto per i cittadini.

Dunque saranno organizzati incontri sul ’tema lupi’ sia a Siena che nella provincia, come è stato fatto per esempio per prevenire un altro fenomeno preoccupante, quello delle truffe agli anziani. Riunioni a cui parteciperanno, oltre ai carabinieri forestali, anche polizia provinciale e veterinari, per esempio. Saranno pubblici e aperti ai cittadini, in modo da raccogliere anche le loro testimonianze e rispondere a richieste di chiarimenti sui comportamenti da tenere. Il prefetto, nel ringraziare i partecipanti al Comitato, ha ribadito la necessità "che si sviluppi sul tema una diffusa consapevolezza sulle caratteristiche di questo animale, sui suoi comportamenti e sulle regole di condotta più idonee per evitare che questi animali selvatici siano spinti ad avvicinarsi al centro abitato".