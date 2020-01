San Casciano dei Bagni (Siena), 1 gennaio 2020 - "Il lupo è un animale magnifico, ma a causa della mancata rappresentanza da parte delle nostre associazioni di categoria e, soprattutto, del disinteresse della politica verso un problema gravissimo, la sua presenza è diventata totalmente incompatibile con l’allevamento".

Più che la denuncia dell’ennesimo attacco ai suoi animali, quello di Mario Mori, allevatore di San Casciano dei Bagni, è un manifesto contro la lontananza delle istituzioni e della rappresentanza sindacale dai problemi reali con cui le aziende zootecniche devono confrontarsi. "Da 12 giorni è scomparso un mio vitello di 6 mesi e del peso di 200 chili – spiega – So, perché è già successo, che quando la troverò, la sua carcassa sarà in condizioni tali da non poter dimostrare che è stato ucciso dai lupi e avrò diritto al rimborso non del suo valore effettivo ma di quello di mercato, cioè poco più che simbolico e che, comunque, non avrò prima di quattro anni. Così vuole la legge regionale che sta, letteralmente, uccidendo le aziende: al punto che, come ho fatto io, un padre raccomanda ai sui figli di trovarsi un altro lavoro e lasciar perdere l’azienda di famiglia".

Prima di dedicarsi ai bovini di razza chianina, il signor Mori allevava pecore: "Ho dovuto cambiare nel 2003 – racconta – Quell’anno, i lupi hanno ucciso le mie ultime sette pecore, delle oltre 300 che avevo, ma con la chianina non è andata molto meglio: le aggressioni sono continuate, i danni si sono moltiplicati e i lupi si sono fatti più numerosi e più ‘spregiudicati’. Qualche sera fa, un mio amico li ha ripresi col telefonino a non più di 30 metri dalle case del paese, indifferenti alla sua presenza: anzi, con un atteggiamento che sembrava quasi aggressivo, tanto che non ha avuto il coraggio di scendere dalla macchina. L’associazione «L’Unione fa forza» che io e altri abbiamo fondato per provare a rappresentarci da soli, visto che nessuno lo fa più, riceve segnalazioni del genere quasi ogni giorno, nel completo disinteresse della politica e delle istituzioni regionali".

La dimostrazione di questa lontananza dal problema, per l’allevatore è un recente convegno che la sua associazione ha organizzato proprio per dibattere il tema dei lupi. "Nessuna delle istituzioni invitate ha partecipato – spiega – C’eravamo solo noi allevatori, a raccontarci i danni subiti e le difficoltà e i costi dei cambio di gestione delle stalle che siamo costretti ad affrontare nel tentativo, spesso vano, di difendere i nostri animali".