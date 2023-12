L’uomo dei camper. Nencioni in pensione

Ha accompagnato l’evoluzione della camperistica in Valdelsa e ora, da direttore della produzione allo stabilimento di Cusona, ha raggiunto la pensione dopo quasi 44 anni vissuti sempre all’interno della stessa ‘squadra’: Trigano. I dirigenti e gli operai dell’azienda, insieme, hanno rimarcato il traguardo di Giancarlo Nencioni con una festa a sorpresa, tra emozioni e senso di gratitudine, proprio all’interno del polo di Cusona. Una storia iniziata il 3 marzo 1980 per Nencioni nella sede di Valcanoro della allora Caravans International, di proprietà britannica. Successivamente l’ingresso di un capitano di impresa del calibro di Pierluigi Alinari e a fine anni Novanta il passaggio di testimone alla multinazionale francese che tuttora è alla guida del marchio Trigano. "Quando cominciai, occupandomi di produzione e poi di assistenza tecnica - racconta - eravamo in 27. Ora mi appresto a lasciare una realtà forte di circa 500 addetti a Cusona. Il comparto ha conosciuto fasi critiche, in particolare tra il 2008 e il 2013, periodo in cui l’occupazione si era ridotta notevolmente. Dal 2015 il nuovo periodo di crescita, fino al boom del 2020, durante la pandemia". Un consuntivo per il lungo percorso? "Ho conosciuto vari amministratori delegati, Pierluigi Alinari, Guido Carissimo, Paolo Bicci per arrivare all’attuale Ad, Gianguido Cerullo. Credo che sia giusto sottolineare, anche con orgoglio per il territorio della Valdelsa, l’incremento dell’attività nel settore, unito alla creazione di numerosi posti di lavoro". Il lato umano e la signorilità del tratto, le qualità riconosciute a Nencioni. Aspetti rilevati sia dal responsabile del personale, Andrea Bellucci, sia tra le maestranze: "Da 32 anni lavoro qui - dice un dipendente, Gianluca Cavalletti - e ho visto in lui una guida, grazie alla serietà professionale". Paolo Bartalini