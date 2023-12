L’Università sul conflitto israelo-palestinese

L’Università di Siena ha preso posizione sul conflitto israelo-palestinese. Dopo la protesta portata avanti venerdì 15 dicembre dal Comitato studenti e cittadini per la Palestina all’Università, e la presentazione in Senato accademico di una mozione che chiedeva di esprimere solidarietà verso il popolo palestinese e interrompere i rapporti con le università israeliane e l’industria bellica, il rettore Roberto Di Pietra (nella foto) ha diffuso la comunicazione sull’esito della riunione.

"Il Senato accademico dell’Università di Siena – si legge nel documento – sottolinea il ruolo che le istituzioni universitarie sono chiamate a svolgere nell’esercizio della diplomazia culturale e accademica: chiede quindi un immediato cessate il fuoco come base di partenza ineludibile per la ripresa di un processo di pace stabile in Palestina; condanna l’aggressione di Hamas e la sproporzionata reazione israeliana tuttora in corso; esprime solidarietà a tutte le vittime civili; si schiera al fianco della comunità accademica delle università palestinesi con cui l’Università di Siena intrattiene rapporti scientifici e culturali; si impegna a riconsiderare nel merito gli accordi in essere con le università israeliane, auspicando che il dialogo fra tutte le istituzioni accademiche possa contribuire a ristabilire le condizioni di legalità internazionali e il rispetto dei diritti umani, politici e culturali del popolo palestinese".

Eleonora Rosi