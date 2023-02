L’Università proroga le sessioni di esame slittate per il terremoto

Prolungare la sessione per permettere di svolgere gli esami nella situazione più normale possibile. È stata la decisione del Senato accademico andato in scena martedì, che ha raccolto gli spunti delle associazioni studentesche dopo i disagi creati dal terremoto. Tra chiusura degli edifici universitari per permettere i dovuti controlli, una situazione psicologica non delle più favorevoli e il mini esodo dei fuori sede spaventati dal sisma, la decisione permetterà a tutti gli studenti impossibilitati a svolgere gli esami durante il periodo in questione di recuperarli in una sessione straordinaria.

"In considerazione della situazione emergenziale – si legge nel comunicato inoltrato dal Rettore Roberto Di Pietra - che ha comportato la chiusura degli edifici universitari di Siena dal 9 all’11 febbraio , il Senato Accademico del 14 febbraio 2023 ha stabilito di prevedere che per gli appelli di esame fissati nei giorni 9, 10, 13, 14, 15 e 16 febbraio 2023 i docenti prevedano lo svolgimento di un secondo turno nel medesimo esame da programmare dal 27 febbraio al 3 marzo 2023, riservato esclusivamente a coloro che avrebbero dovuto sostenere quegli esami, perché regolarmente prenotati, ma che, per i disagi connessi alla citata emergenza, non hanno potuto essere presenti in aula.Le prove di esame si terranno esclusivamente in presenza".