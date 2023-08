L’Unione Polisportiva Poggibonsese piange il presidente Cenni: ricordo a Poggibonsi

La comunità locale, non solo sportiva, si stringe attorno all’Upp. La società del Bernino a Poggibonsi ha perduto il suo presidente, Giampiero Cenni, scomparso ieri a 67 anni in seguito a una malattia contro la quale combatteva da tempo. Era stato da pochi mesi rieletto al vertice dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, realtà della quale ricopriva la massima carica dal 2008. Ma il suo era un impegno a 360 gradi a favore del sodalizio, dove era entrato, seguendo da dirigente all’inizio i giovani calciatori, 42 anni fa. Un riferimento per generazioni di atleti e tecnici, contribuendo fino agli ultimi giorni allo sviluppo di un ambiente con numerosi settori e tesserati di ogni età, impegnandosi con i suoi collaboratori in tutti i campi di azione della vita societaria e coltivando i legami intessuti nell’arco dei decenni con i tesserati di ieri. Ma grazie Cenni fu attivo con l’Upp anche nel sociale, al fianco di Anffas Alta Valdelsa per la Giornata ginnico-ricreativa e di recente a sostegno del progetto dell’associazione Amici di Poggibonsi per l’Oncologia di Campostaggia. "Una bella persona, disponibile non solo nel mondo dello sport ma nella vita sociale e della comunità – lo ricorda il sindaco David Bussagli che si rivolge ai familiari di Giampiero –. La sua vita è stata sempre intrecciata con quella dello sport e nel 2007 ha ricevuto il Leone d’Oro dal Comune come presidente del Calcetto Poggibonsese. Poi, dal 2008, ha guidato la Polisportiva in un lungo periodo di confronti e anche di criticità da superare. Giampiero non si è mai risparmiato, sempre consapevole che ogni risultato è frutto di un lavoro d’insieme".

Nel 2021 i 50 anni dell’Upp, ricordati dallo stesso Bussagli: "In quell’occasione abbiamo celebrato i valori e gli obiettivi che tengono insieme sport, volontariato, associazionismo, partecipazione. Giampiero ha sempre saputo incarnare questi valori". Paolo Bartalini