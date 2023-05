Lunga attesa dei candidati Filo diretto con i seggi

di Cristina Belvedere

Dopo il tour de force della campagna elettorale, che li ha visti protagonisti di incontri e tour nei quartieri, ora è il tempo dell’attesa. I seggi chiuderanno domani alle 15 e gli otto candidati sindaco stanno già organizzando con i rispettivi staff dove e come attendere i risultati definitivi. Anna Ferretti, sostenuta dal centrosinistra, non ha dubbi: "Oggi alle 11 voterò alla scuola d’infanzia Raggio di Sole di Costalpino, mentre domani pomeriggio seguirò lo spoglio dalla sede del comitato elettorale di via Calzoleria con i candidati delle mie liste. Del resto – conclude – è giusto restare insieme dopo aver fatto tutto insieme".

La candidata del centrodestra, Nicoletta Fabio, voterà stamattina all’ex Manicomio: "Ancora non so dove attenderò i risultati, se nella sede del comitato elettorale o a casa mia, che in ogni caso è là vicino".

Il civico Fabio Pacciani è l’unico che non voterà a Siena: "Sono residente a Monteriggioni – spiega – e credo che durante lo spoglio resterò a casa, in serata raggiungerò gli alleati all’Angolo dei civici". Massimo Castagnini, che voterà oggi verso le 9 a Porta Laterina, ancora non ha deciso: "Lo spoglio? Attenderò a casa o nella sede di piazza Matteotti, devo sentire il mio staff". Invece Roberto Bozzi, candidato sindaco di Azione, ha le idee chiare: "Voto oggi all’ex Manicomio – annuncia – mentre aspetterò i risultati al comitato elettorale in via della Sapienza insieme ai candidati in lista, i vertici del partito e i simpatizzanti".

Sarà invece domani sera in Piazza del Campo il fondatore di VisMederi, Emanuele Montomoli, che spiega: "Voto stamattina a Costalpino. Durante lo spoglio i miei candidati al Consiglio comunale saranno tutti a fare i rappresentanti di lista ai seggi. Io sarò in costante contatto telefonico con loro". La pentastellata Elena Boldrini voterà domattina al seggio in Strada di Monastero: "L’attesa dei risultati? Probabilmente in una saletta de ’La Favorita’, dove ho fatto la chiusura della campagna elettorale. Dopo lo spoglio arriveranno qui anche i rappresentanti di lista".

Infine Alessandro Bisogni, candidato sindaco di Siena popolare: "Voto oggi alle 9 alla Scuola Pascoli e domani per lo spoglio sarò nella sede di Rifondazione comunista in via Mentana. I candidati della mia lista? Non ci potranno essere tutti, è un giorno lavorativo... ".