Lunedì due semafori accesi a Sant’Albino

Lunedì 21 saranno accesi i due nuovi semafori a Sant’Albino, frazione di Montepulciano interessata da un traffico di oltre 8 mila veicoli al giorno. Lunedì e martedì saranno attivi soltanto i lampeggianti gialli, per avvertire dell’entrata in funzione fissata per mercoledì. I semafori regoleranno il traffico lungo la SS 146 all’incrocio con via degli Olivi e via dei Lillà e all’incrocio con via del Cipresso. "Raccomandiamo massima attenzione a chi si troverà ad attraversare Sant’Albino, l’attivazione di semafori comporta una fase di adattamento. La Municipale garantirà un presidio sul posto i primi giorni" ha detto il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini. L’attraversamento tra via degli Olivi e via dei Lillà è provvisto di avvisatori acustici. L’introduzione dei semafori ha comportato i interventi, compreso lo spostamento di pochi metri, della fermata del bus all’incrocio con via dei Lillà, in direzione Montepulciano.