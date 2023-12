Lunedì celebrazioni per ricordare la morte del sindaco Torre

E’ il 43esimo anniversario della morte di Marcello Torre, il sindaco di Pagani (sa) ucciso dalla camorra. Lunedì 11 dicembre alle 9 l’occasione verrà celebrata grazie al Comune di Colle, quello di Poggibonsi e l’associazione Libera, presidio Valdelsa ‘Marcello Torre’. il ritrovo sarà presso il cartello in memoria di Marcello Torre sulla pista ciclopedonale Colle-Poggibonsi a lui dedicata. Alle 91,45 la deposizione di un mazzo di fiori al cartello in memoria di Torre e l’intervento di tutte le istituzioni. Un’occasione sentita in particolar modo da tutta la Valdelsa e simbolo e dimostrazione del territorio come terra ‘libera’.