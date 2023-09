Lunedì 4 elezione della Commissione

Lunedì 4 settembre alle 21,30 in prima ed alle 21 in seconda convocazione, è convocata l’assemblea generale. Odg: Comunicazioni Onorando Priore, Elezione della Commissione Elettorale per la nomina degli Organismi Dirigenti di Contrada e di Società (art. 37 dello Statuto, lett. A, comma 1), Varie ed eventuali.