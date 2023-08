L’ultimo saluto al professor Grossi ’Un protagonista non senese tra i senesi’

Ultimo saluto ieri mattina nell’Oratorio di Santa Caterina della Contrada dell’Oca per il professor Adalberto Grossi, rettore dell’Università di Siena dal 1979 al 1985. Alle esequie hanno partecipato, insieme a familiari, la comunità accademica e tanti contradaioli dell’Oca, di cui era stato governatore. "Classe 1931, il professor Grossi - lo ricorda così l’allievo Pierpaolo Giomarelli – è stato protagonista nel passaggio epocale tra secondo e terzo millennio dello sviluppo a Siena della medicina come tecnoscienza. Ha fondato un Istituto di Chirurgia toracica e cardiovascolare in grado di portare a Siena alte prestazioni cardiochirurgiche. Come rettore è stato determinante per completare primo, secondo e terzo lotto delle Scotte, anche per la sua abilità nel reperire i finanziamenti". Numerose testimonianze di docenti universitari ed amici sono raccolte in una pubblicazione dal titolo ’Dalla Scala alle Scotte. Un protagonista non senese tra i senesi’. "Con Grossi rettore - ricorda un altro allievo, il professor Giuseppe Gotti - viene restaurata anche la sede della Facoltà di Lettere e completato il plesso di San Francesco. Nel 1983 viene insignito dalla Presidenza della Repubblica della Medaglia d’oro".