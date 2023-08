L’ultimo atto di cuore ‘Regalo’ da mille euro

Sergio Braccagni, molto conosciuto a Poggibonsi, è scomparso nelle scorse settimane all’età di 86 anni. I familiari, seguendo la volontà del loro caro, hanno raccolto una somma, circa mille euro grazie ad amici, parenti e conoscenti, a favore della Pubblica assistenza di Poggibonsi per l’acquisto di ausili sanitari. Un gesto di indubbio valore, che si collega ad altre azioni compiute da poggibonsesi a vantaggio di organizzazioni locali del terzo settore. Era del resto assai affezionato, Sergio Braccagni, all’associazione con sede in via Dante e ai volontari che vi prestano servizio nei diversi comparti e nelle varie attività. Non è mancato dunque, da parte sua e delle persone a lui più vicine, un pensiero generoso da indirizzare agli operatori che offrono ogni giorno un aiuto ai più fragili che risiedono sul territorio.

Così la strada indicata da Sergio Braccagni, trova adesso concretezza nella donazione in virtù delle adesioni di tanta gente dal momento dell’ultimo saluto in avanti. Manuela Becattelli, presidente della Pubblica assistenza di Poggibonsi, ha manifestato gratitudine e allo stesso tempo si è soffermata sul tipo di sostegni da comperare su iniziativa dell’ente con il denaro ricevuto: "Impiegheremo la cifra per carrozzine, deambulatori e stampelle - spiega - e in tali strumenti di supporto sarà riportata la scritta ‘In memoria di Sergio Braccagni’ su una apposita targhetta". Il sogno di Sergio diviene realtà per merito del contributo di più soggetti, uniti per raggiungere un piccolo-grande obiettivo a beneficio della comunità di Poggibonsi.

Paolo Bartalini