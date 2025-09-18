L’ultimo abbraccio a ’ Cottix’. Gli amici al funerale con le moto

Una folla profondamente commossa ha partecipato ai funerali di Gabriele Cottini, il trentottenne pilota motociclistico di Chiusi rimasto vittima di un incidente in gara, domenica, al Cremona Circuit. Come era nelle previsioni, la chiesa di Santa Maria della Pace, alla Stazione, non ce l’ha fatta a contenere tutti coloro che hanno voluto accompagnare Gabriele nell’ultimo viaggio; ma non sono bastati neanche il piazzale antistante la chiesa (attrezzato con sedie e casse acustiche) e le vie circostanti per accogliere le migliaia di persone convenute. Nella viabilità straordinaria predisposta per l’evento è stato trovato posto anche per le oltre cento moto chiamate a raccolta dalla famiglia; dopo aver salutato con i clacson e sonore sgassate il feretro portato braccia, al termine della cerimonia, da un picchetto dei Vigili del Fuoco (e accolto da un applauso scrosciante), i motociclisti sono sfilati in corteo, verso il cimitero comunale di Chiusi Città, dove Cottini è stato tumulato. Estremamente toccante tutta la cerimonia, officiata da Don Antonio Canestri, parroco di Chiusi, assistito da Don Michael Tiritiello, parroco di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, e da Don Claudio Porelli, dei motociclisti diocesani. In prima fila la famiglia, il babbo Alfiero, che lo accompagnava alle corse da quando, bambino, aveva mosso i primi passi in pista, la mamma Federica, la compagna Manila, con le piccole Angelica e Nicole, quest’ultima, 7 nata dall’unione con Gabriele.

A rappresentare le istituzioni, il Sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, con il gonfalone, l’omologo di Città della Pieve, Fausto Risini, e l’ex-vice sindaca Chiara Lanari. Tra il pubblico, tanti amici provenienti dal mondo del motociclismo, compresi l’ex-campione italiano Ilario Dionisi, che con Gabriele aveva condiviso l’appartenenza al Team Improve, e un altro protagonista della velocità in circuito, Michele Magnoni. Pochi istanti prima che iniziasse la cerimonia è arrivato un trofeo immediatamente esposto sul feretro, circondato da migliaia di fiori: si tratta della virtuale assegnazione a Cottini, da parte dei suoi avversari, del titolo della Dunlop Cup 600, il campionato in cui era in lizza per la vittoria; un gesto di sportività e di affetto che non ha mancato di colpire tutti.