L’ultima arringa del sindaco De Mossi "Con noi Siena dal tramonto all’alba"

di Orlando Pacchiani

Cerca di scacciare le nubi provocate dalla conclamata spaccatura della maggioranza, nell’ultima conferenza stampa da sindaco. Da oggi entra in vigore la par condicio in vista delle elezioni del 14-15 maggio e così ieri Luigi De Mossi ha presentato la sua relazione di fine mandato. Tra slogan ("con noi la città è passata dal tramonto all’alba"), rivendicazioni orgogliose ("personalmente credo di aver svolto un’ottima attività amministrativa, lasciamo una città più in ordine e più forte di quella che abbiamo trovato"), la constatazione che la coalizione vittoriosa nel 2018 è svanita, con colpa addebitata ai partiti: "Io non ho alcun tipo di rammarico, ho provato fino in fondo a tenere insieme tutta la maggioranza, poi una parte ha voluto fare un percorso diverso. Sull’amministrazione però nessuno dice niente, poi la politica ha altre dinamiche anche se a me questo fa un po’ ridere…".

Se il presente è burrascoso e il futuro quantomai incerto - e non solo per il confronto elettorale, ma anche per il passaggio sull’approvazione del bilancio che si preannuncia tutt’altro che agevole - De Mossi punta a rivendicare l’azione di cinque anni, a partire dal 24 giugno 2018: "Io sono il primo e l’unico ad aver mandato a casa la sinistra e questo è un fatto". Il resto ovviamente può essere oggetto di discussione, persino all’interno della stessa maggioranza, figuriamoci dall’opposizione. De Mossi articola in alcuni punti tematici il suo rendiconto di mandato, a partire dal "bilancio finalmente in attivo, dopo trenta anni di rosso" e dall’autonomia dalla Fondazione Mps: "Era doveroso non chiedergli soldi, il Comune non ha bisogno di stampelle", sottolineando al tempo stesso i finanziamenti Pnrr e i contributi regionali e statali (70 milioni in tutto, osserva il sindaco). Poi la sostenibilità, con l’aumento della raccolta differenziata, il Piano operativo "stimolo e volano per tutta la città", gli interventi per Terzo settore e nel campo dell’infanzia, la Fondazione Santa Maria della scala ("attesa da venti anni, l’abbiamo fatta in sei mesi in piena pandemia"), la Sala Italo Calvino inaugurata e diventata "un bene per tutta la città", il ritorno del Palio dopo il Covid.

E i rapporti talvolta non facili con altre realtà cittadine e non solo? "Se avete visto la soggettività del Comune – afferma De Mossi – semplicemente è perché prima non esisteva. Ora invece abbiamo svolto gli interessi della comunità intera, dialogando in modo anche dialettico con altre istituzioni. E i risultati si sono visti, basti pensare al Siena jazz con i corsi di alta formazione e al Franci con il double degree". Resta il tema delle divergenze di vedute anche profonde all’interno della stessa giunta.

"Ma se prima c’era conformismo intellettuale per cui tutti erano asserviti a un verbo che era un ordine – afferma De Mossi – con noi non è mai stato così. Anzi, la diversità di opinione è una ricchezza, salvo poi arrivare alla fine e trovare una sintesi". Sintesi mai così lontana, considerate le diverse strade elettorali imboccate dalle due anime della maggioranza. Fra 45 giorni esatti la risposta su chi abbia preso quella che maggiormente rispecchia il sentire dei cittadini senesi.