Luigi Doveri e Giovanni Grassellini: Tartuca al top

Andiamo in Tartuca per riscoprire Luigi Doveri. Vince il Palio del 17 agosto 1800 e nell’inverno successivo il nostro personaggio della settimana diventa Priore, mentre Capitano la Contrada nomina Giovanni Grassellini, il quale resterà in questa carica per una sola carriera, quella del 2 luglio 1802.

Con il cavallo avuto in sorte, il buon soggetto di Giuseppe Valacchi, la scelta del fantino Biggeri non appare certo obbligata, anche se indubbiamente è un nome di assoluto valore. Ma la corsa non ha certo molto da raccontare: la Tartuca parte infatti in testa e vi resterà per tutti e tre i giri.

Grassellini rompe la voce popolare dei giorni delle prove, ovvero che la vittoria era già in tasca alla Lupa con il fantino Grillo, che tuttavia fu trattenuto al canape dal fantino Pesce che correva per la Giraffa e che, evidentemente, Grassellini aveva saputo istruire a dovere. La Lupa cercò di recuperare ed infatti arrivò alle spalle della Tartuca.

Per il rione di Castelvecchio una vittoria dietro l’altra, con due uomini al comando di assoluto valore e con risultati sotto gli occhi di tutti. A quel punto Giuseppe Grassellini lascia la carica di Capitano ma il capolavoro è già stato compiuto.

Massimo Biliorsi