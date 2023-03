Lui la palpeggia, lei lo denuncia. Fioccano offese sui social

Una storia particolarmente dolorosa che unisce due fenomeni che si stanno sempre più affermando nella nostra società: i reati che riguardano le fasce deboli e le donne da un lato, l’uso dei social network e delle chat per manifestare il proprio pensiero su vicende di cronaca ma anche strettamente personali.

Al centro la storia di un uomo e una donna che vivevano nella nostra provincia, arrivata giovedì davanti al gup Jacopo Rocchi. Un’amicizia che era andata avanti per un periodo finché una sera, forse per qualche bicchiere di troppo, lui aveva palpeggiato la ragazza. Lei non aveva gradito. Così si era rivolta alle forze dell’ordine presentando una denuncia. E lui era finito nei guai perché si configurava il reato di violenza sessuale,

La reazione dell’uomo era stata quella di molti che oggi preferiscono ’vendicarsi’ nei confronti della persona, secondo quanto ricostruito dalla procura, raccontando cose personali sui social. Affidando a loro la propria rabbia, scagliandosi contro quella donna che aveva osato denunciarlo. Rivelando particolari della sua vita. Utilizzando parole pesanti.

Così oltre all’accusa di violenza sessuale era scattata anche quella di diffamazione per le parole usate per sfogare la collera e la delusione. L’uomo, difeso dall’avvocato Daniela Marrelli, è adesso imputato di entrambi i reati.

Ma nel frattempo la persona che sarebbe stata la ragione di tutti i suoi guai si è spenta prematuramente. Una tragedia. Per tale ragione l’udienza davanti al gup Rocchi è stata rinviata a giugno in quanto gli eredi della donna dovranno valutare se proseguire la vicenda giudiziaria ora che la loro amata non c’è più.