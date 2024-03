Luglio 1966, il Drago chiude i suoi anni da favola

Palio che segna la fine di un ciclo. Gli anni d’oro del Drago negli anni sessanta si concludono con il 2 luglio 1966. Favoriti la Selva con Beatrice e Morino e la Chiocciola con Sambrina e Tristezza. Il primo Casato decide il Palio: la Chiocciola era scattata in testa, superata dalla Giraffa con Falco e Canapetta. Caduta di molti al Casato che va scempio di molte pretendenti al drappellone di Celso Mireno Ermini. Quando tutto sembra indirizzarsi in un serrato dualismo fra Giraffa e Selva ecco il Drago, terzo incomodo, che con Topolona e Bazza passano alla grande, sfruttando la potenza del cavallo. Mentre i nicchiaioli hanno qualcosa da ridire al loro fantino Mezzetto, che montava la non certo eccezionale Gabria, il Drago festeggia il quarto successo in cinque anni, nel segno di una generazione "beat" davvero vincente e ben disposta alla buona sorte. Capitano Aldo Nannini, che tenterà il cappotto e soltanto lo sfiorerà, con i tenenti di lungo corso Lamberto Belatti e Carlo Saracini, con il barbaresco Mario Bianciardi. Il priore che vigilerà sul successo di Camporegio è Alberto Rossi, che potrà contare su tre vittorie nella massima carica contradaiola, proprio come accadrà al figlio Carlo.

Massimo Biliorsi