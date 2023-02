L’ufficio di informazioni turistiche di Colle alta avrà una nuova sede

Nuova sede per l’ufficio informazioni turistiche di Colle alta. La Pro Loco che lo gestisce ed il Comune hanno programmato il trasferimento dello sportello informativo dall’attuale sede al piano terreno di Palazzo dei Priori di via del Castello, nel centro del terziere medievale, in una nuova sede allestita all’interno del circolo ‘Il Torrione’, nell’omonimo parcheggio a fianco della Porta Nova, a due passi da quello della Fornacina e, soprattutto, all’inizio del percorso interno alla città murata. "Con il riposizionamento dell’ufficio al Torrione viene acquisita linearità alle visite dal punto di vista logistico – è il commento dell’associazione – Nell’attuale configurazione, infatti, i turisti iniziano la loro visita dagli stessi parcheggi, ma trovano il punto informazioni solo a metà del percorso. Dalla nuova sede del centro informativo, invece, il percorso di visita ai terzieri storici di Borgo e Castello comincerà effettivamente... dall’inizio, suggerito dagli stessi operatori".