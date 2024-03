Lucii lancia il simbolo e apre la sede elettorale

Primi passi ufficiali per la lista civica ’Vivi Poggibonsi-Claudio Lucii Sindaco’ che giovedì alle 17,30 in piazza Rosselli 3 presenterà il logo, mentre sabato inaugurerà la sede elettorale. Due atti con i quali Claudio Lucii inizierà a mettersi concretamente a disposizione dei cittadini di Poggibonsi, di Bellavista e di Staggia Senese per ascoltarne problemi e bisogni. "La nostra lista è promossa da cittadini che ritengono che l’amministrazione abbia bisogno di una forte discontinuità con il passato, di innovazione e di cambiamento, nelle persone e nei progetti. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’operato del sindaco David Bussagli – spiega Lucii –. C’è la necessità, infatti, di rimettere al centro dell’iniziativa politica i cittadini come protagonisti e le oltre 3mila unità produttive del comune, i commercianti, gli artigiani e i nostri imprenditori. C’è bisogno di una buona amministrazione che sappia raccogliere le migliori energie umane e professionali e le porti al governo della città". E ancora: "Occorre pensare al futuro, abbiamo delle enormi potenzialità che le passate amministrazioni non hanno saputo cogliere".