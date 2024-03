Luci spente a Colle in Pian dell’Olmino. Arriva diretta alla nostra redazione una lettera di reclamo da parte di un cittadino per il guasto dei lampioni posti sul tratto di strada di ingresso sud dell’area industriale Pian dell’Olmino. Mesi e mesi che la situazione non viene risolta, ma che non arriva neanche una risposta alla richiesta di risistemazione. La sollecitazione, infatti, era stata inviata nelle prime settimane dell’ottobre dello scorso anno direttamente al Comune di Colle, ma che ancora oggi non ha trovato soluzione né risposta. La richiesta quella di ripristinare quanto prima l’efficienza dei lampioni. "Purtroppo a distanza di tempo nessuno mi ha risposto così come nessuno ha sistemato l’illuminazione pubblica".