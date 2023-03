Luce e gas scontati, è una truffa

Offrono forniture di luce e gas a prezzi scontatissimi, ma lo fanno con tale insistenza e con maniere così poco gentili da far sospettare che non siano quello che dicono di essere. Succede a Colle, dove si segnala la presenza di sedicenti funzionari commerciali che, anche con modi non proprio civili, propongono di firmare contratti di fornitura a tariffe inferiori anche del 50 per cento rispetto a quelle delle principali compagnie energetiche: unica ‘formalità’, una caparra di 30 euro da versare in contanti direttamente a loro, che il cliente troverà poi scontata nella prima bolletta che riceverà.

Si tratta, probabilmente, di un ennesimo tentativo di truffa ordito facendo leva sui problemi creati alle famiglie dall’impennata dei costi energetici degli ultimi mesi, ma è un tentativo facile da sventare: basta non dar loro ascolto, non farli entrare in casa e, meglio di ogni altra cosa, avvertire le forze dell’ordine.