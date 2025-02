Lotta contro l’abbandono dei rifiuti. In un anno oltre 1.100 infrazioni

Sei Toscana al fianco dei Comuni con ispettori ambientali e videosorveglianza. Maggiore controllo del territorio, attività di informazione per cittadini e attività, ma anche contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti.

Su quest’ultimo fronte Sei Toscana punta l’attenzione: da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti virtuosi, il gestore rafforza il servizio di ispezione ambientale che oggi è attivo in 50 Comuni della Toscana Sud e si avvale di avanzate tecnologie di videosorveglianza. Nel 2024 sono stati effettuati oltre 350 turni operativi di controllo, con 500 postazioni di raccolta monitorate e sono state rilevate più di 3.600 infrazioni e comportamenti non corretti, ovvero abbandono rifiuti, conferimenti errati ai cassonetti , esposizione di sacchi e mastelli in orari e giorni sbagliati nella raccolta porta a porta. Ben 1.175 sono le infrazioni segnalate in 9 dei 14 comuni senesi dove è attivo il servizio, che però si dispiega in modo differente da comune a comune, ovvero è legato a quanti passaggi degli ispettorti ambientali sono richiesti e a quante postazioni sono monitorate.

"Questa attività rappresenta un supporto fondamentale per i Comuni nel contrasto all’abbandono di rifiuti – sottolinea il vicedirettore generale di Sei Toscana, Daniela Fantacci –. La combinazione di controlli sul campo e nuove tecnologie ci permette di migliorare il decoro urbano, contrastando le pratiche illecite e sanzionando i trasgressori. Oltre a questo, gli ispettori ambientali svolgono un importante ruolo di informazione a cittadini e imprese".

Gli ispettori ambientali e la videosorveglianza sono attivi nella provincia di Siena in 14 Comuni, compreso il capoluogo, con 220 postazioni monitorate. Nel Grossetano e Val di Cornia il servizio è presente in 22 Comuni con circa 200 postazioni monitorate. Nell’aretino, 14 Comuni e 65 postazioni monitorate. L’attività è supportata da un sistema di monitoraggio capillare con 60 video-trappole di ultima generazione e una decina di fototrappole. Dal 2018 sono state rilevate in totale più di 14.500 infrazioni, segnalate ai Comuni per l’adozione di sanzioni.

