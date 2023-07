Lotta alla ‘dispersione scolatica’ Progetto per salvare gli studenti

Dispersione scolastica: Poggibonsi e la Valdelsa affrontano i casi più delicati. Avviene grazie a un progetto che ha riunito, in sei mesi, un totale di 128 ragazzi, alcuni dei quali al centro di situazioni complesse e per questo meritevoli di maggiore attenzione. Sono stati ‘salvati’, o se non altro aiutati, attraverso iniziative per favorire il completamento dell’obbligo scolastico, fino ai 16 anni, e l’ingresso al lavoro, pure con il contributo di docenti, famiglie e degli stessi studenti. Intercettare e gestire eventuali criticità, gli obiettivi del programma "Non sono fuorigioco" a cura della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa nell’ambito del Piano Educativo Zonale con l’impegno dei Comuni del circondario, Poggibonsi capofila. "E’ un metodo che il territorio sostiene", afferma Susanna Salvadori, assessore alle Politiche educative del Comune di Poggibonsi. Come limitare i pericoli della dispersione, assessore? "Intanto rientrano nella voce ‘dispersione’ la non scolarizzazione, l’abbandono, la scarsa frequenza alle lezioni, il ripetere l’anno più volte. Occorrono piani mirati anche ad accrescere tra i giovanissimi gli interessi culturali e penso a compiti portati avanti direttamente dalla scuole: il cinema, con il prezioso apporto di Lanterne Magiche, il teatro, le lingue straniere, la memoria storica. Quindi le attività legate alla disabilità, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione verso il bullismo, per aiutare i ragazzi in una fase delicata della crescita". Tre le azioni concrete. Nella prima gli educatori della Ftsa hanno effettuato interventi per gli alunni delle medie. Coinvolti anche gli studenti del Centro provinciale per l’istruzione adulti. Hanno partecipato 33 studenti, 12 docenti e 8 genitori. Nella seconda, interventi individuali nelle classi del biennio degli istituti tecnici e professionali: 95 gli studenti, 12 i genitori contattati e 18 i docenti. Nella terza fase le attività per orientare di nuovo gli studenti a rischio abbandono, in virtù di un lavoro in rete con famiglie, agenzie formative, assistenti sociali ed educatori e il Centro per l’Impiego. Attività che hanno portato gli operatori a prendere in carico 18 studenti. "Un complesso di proposte che non basta mai, e così - conclude Salvadori - siamo pronti a cogliere nuove opportunità che con il Pnrr sono arrivate".

Paolo Bartalini