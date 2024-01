Lotta al cancro: "Tra diagnosi e tecnologia"

"Fosse qui con noi ci guarderebbe con il consueto sorriso. Un’attitudine che continua a lasciare traccia: questa iniziativa ne è la testimonianza", così Leonardo Nannizzi, presidente Confesercenti Siena, ricorda Graziano Becchetti, scomparso 10 anni fa. Con il ricordo si è aperto l’incontro promosso da Lilt Siena e Confesercenti ’Dalla diagnosi alla cura – le nuove frontiere della lotta ai tumori’.

Una diagnosi che è migliore se è precoce e supportata da tecnologie all’avanguardia: come l’Abus o ecografia automatica, novità in arrivo in viale Europa, secondo le anticipazioni del direttore generale Lilt Luigi Gualtieri. Fra gli interventi degli specialisti, il dottor Sandro Carletti, di Neurochirurgia di Villa Ulivella Firenze, ha evidenziato l’importanza di cogliere sintomi di anomalia, i "red flags", e ha illustrato le applicazioni delle più recenti tecniche contro le neoplasie cerebrali, ad esempio il Neuronavigatore. Analogo excursus, ma relativo ai tumori al seno, quello del dottor Andrea Stella, della Senologia Lilt: Cesm, ecografia mammaria e l’attesa Abus sono gli episodi più recenti di un percorso evolutivo cominciato per Siena nel 1957, con il primo ecografo al Santa Maria della Scala. "Nel 2023 sono stati 50mila i casi di tumore al colon – ha detto il responsabile Endoscopia, Carmine Mellone –. Ma la mortalità è andata diminuendo, con circa il 65% dei casi di sopravvivenza a 5 anni. E solo il 40% degli individui tra 50 e 70 anni fa l’esame del sangue occulto, migliore via per la diagnosi precoce".

Per chi è colpito da questa patologia si profilano nuove chance anche grazie all’immunoterapia: "Il 20% dei pazienti colon ha caratteristiche propizie per trovare benefici duraturi, evitando l’intervento chirurgico – ha testimoniato il professor Michele Maio, direttore alle Scotte – per i prossimi 2-3 anni su altri tumori ci aspettiamo sviluppi".