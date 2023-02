Sarà una lotta senza quartiere, dentro e fuori la città, quella che il Comune di Colle farà agli abbandoni di rifiuti fuori dai cassonetti e lungo le strade. L’amministrazione ha, infatti, pubblicato l’"Elenco delle aree in cui si rilevano necessità di posizionamento di fotocamere ambientali secondo un principio di rotazione", che comprende ben 86 punti di installazione delle ‘fototrappole’, un numero che lascia comprendere l’estensione del fenomeno. Ogni via interna e ogni area di sosta, anche fuori le mura, sarà periodicamente sottoposta al controllo, e così anche le aree periferiche (8 postazioni a Campolungo, 4 a Selvamaggio, altrettante a Vallibuona – via Gramsci), i quartieri esterni (10 postazioni a La Badia e 5 a L’Agrestone), tutte le principali frazioni (Gracciano, comprese anche le aree di San Marziale e Spedaletto, Campiglia, Le Grazie, Borgatello e Quartaia), nonché postazioni più lontane come Scarna, Belvedere, Boscona, Mensanello e Lano.