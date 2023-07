L’ospedale di Nottola è ’green’ Risparmi e tutela dell’ambiente grazie al nuovo cogeneratore

Una struttura sempre più green. Inaugurato il cogeneratore di energia elettrica e termica dell’ospedale di Nottola. L’impianto è stato pensato dall’Azienda Usl Toscana Sud Est per vincere una battaglia che la porti ad affiancare la cura della salute dei cittadini a quella dell’ambiente, passando per quella delle finanze pubbliche. Un cogeneratore, infatti, è un macchinario molto complesso ma basato su un concetto semplice: autoprodurre l’energia elettrica necessaria a far funzionare l’ospedale con un motore a combustione interna, anziché acquistarla, e utilizzare il calore sprigionato dal motore per riscaldare la struttura del presidio. Un impianto di cogenerazione utilizza infatti il calore, anziché smaltirlo, per il riscaldamento di strutture o ambienti, praticamente a costo zero. Con il cogeneratore all’ospedale di Nottola verrà aumentata del 25% l’efficienza energetica del presidio, con un taglio di emissioni di CO2 di quasi 1.500 tonnellate annue. Da un punto di vista ambientale, spiega una nota, equivale ad aver evitato l’uso di 825 automobili utilitarie a benzina percorrenti 12.000 Km l’anno. L’impianto di cogenerazione permetterà anche una riduzione dei costi di gestione di oltre 500mila euro ogni anno. La realizzazione dell’impianto è stata possibile a costo quasi zero per l’Asl. Infatti il cofinanziamento dei fondi europei è arrivato a coprire a fondo perduto il 90% dei costi sostenuti, pari, complessivamente, a poco meno di un milione di euro. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore regionale Simone Bezzini. Presenti anche il direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso e il direttore amministrativo aziendale Antonella Valeri, oltre alla direttrice del presidio Rosa La Mantia. "La scelta della Asl Tse di dotare l’ospedale di Nottola di un cogeneratore – ha detto Bezzini - è una scelta intelligente che rientra appieno tra quegli investimenti e buone pratiche che consentiranno di risparmiare sui consumi energetici". "Solo gli addetti ai lavori lo sanno, ma un ospedale, in paragone alle attività civili e industriali di un territorio, è il più grande consumatore di energia" ha spiegato il direttore generale dell’Asl D’Urso aggiungendo che "lo scorso novembre abbiamo adottato il Piano Aziendale di Efficientamento Energetico 2023-2028 con cui, grazie a investimenti di circa 18 milioni di euro, stiamo rendendo l’Asl Tse sempre più all’avanguardia sulle tematiche green". Per la direttrice La Mantia "l’installazione del cogeneratore è nel solco della cultura della politica ambientale e del risparmio energetico che ha sempre caratterizzato l’ospedale".