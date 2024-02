"L’ospedale di domani?. Fra un paio di anni nuovi piani di degenza e 15 sale operatorie"

Una settimana fa il direttore generale Antonio Barretta ha confermato Maria De Marco come direttrice sanitaria delle Scotte per il prossimo triennio. "E’ stato il mio primo incarico come direttore sanitario e per di più nella stessa azienda dove ho fatto tutto il mio percorso lavorativo e dove sono cresciuta".

Come è stato il primo mandato?

"Una grande sfida. Perché cambiare posizione nello stesso contesto lavorativo non è semplice quando tutti sono abituati a relazionarsi con te in un certo modo. C’è stato sicuramente il vantaggio di conoscere i professionisti, i processi e la realtà lavorativa".

Il miglior risultato raggiunto?

"Ci sono state molte soddisfazioni, cito per esempio l’ottimizzazione del processo chirurgico ed ambulatoriale grazie al lavoro costante svolto dai professionisti che quotidianamente presidiano l’asset degli ambulatori, delle degenze e delle sale operatorie, ma anche grazie alle nuove linee e regolamenti che ci siamo dati ormai da quasi due anni. Nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 9% delle visite ambulatoriali, del 14% dell’attività chirurgica e del 10% circa dell’attività diagnostica. Inoltre, anche i volumi di attività robotica sono significativamente aumentati (del 25%) rispetto all’anno precedente. Un altro risultato molto importante è stata l’approvazione del nuovo piano della continuità assistenziale che non veniva aggiornato da più di dieci anni. Infine, è stata una bellissima esperienza portare a termine il funzionigramma del nuovo ospedale del master plan".

La difficoltà invece?

"Ci sono sicuramente state le difficoltà connesse alla pandemia soprattutto nella prima parte del mandato. Il miglior indirizzamento è senz’altro garantito dalla condivisione degli obiettivi aziendali con i professionisti; questo comporta un lavoro importante, ma fondamentale per il risultato".

La prossima sfida?

"Adattare la collocazione di alcuni setting di degenza ai percorsi di ricovero ed alle necessità attuali in attesa del master plan. Questa rimodulazione ci consentirà di migliorare il percorso del paziente, ma anche di facilitare i professionisti nello svolgimento del loro lavoro quotidiano".

Le liste di attesa sono sempre l’ostacolo da superare?

"Il problema delle liste di attesa va affrontato su più fronti. Come già detto sopra, i volumi dell’attività ambulatoriale e diagnostica sono aumentati in maniera significativa nell’ultimo anno, ma l’offerta non può aumentare oltre un certo limite ad ’isorisorse’, bisogna intervenire sulla domanda lavorando sull’appropriatezza prescrittiva, che è determinante. Su questo abbiamo iniziato un lavoro congiunto con la Asl SudEst. Abbiamo già condiviso un primo tavolo di lavoro sull’appropriatezza di prescrizione della visita cardiologica e dell’ecografia addome che ha coinvolto anche i medici di medicina generale. A breve inizieremo il monitoraggio di queste prestazioni ed attiveremo ulteriori gruppi su altre visite e prestazioni diagnostiche".

Come dovrebbe essere l’ospedale del futuro?

"Il nostro ospedale del futuro è già disegnato: è quello del masterplan. Ci vuole un po’ di tempo, ma intanto è già partita l’edificazione del lotto volano e tra poco più di un paio di anni avremo una quindicina di nuove sale operatorie ed una sala ibrida, oltre che tre piani di degenze completamente nuovi. Un traguardo importante da raggiungere insieme a tutti i professionisti".

Paola Tomassoni