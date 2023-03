Lorenzo in attesa di trapianto "Grazie a tutto il personale"

Un grazie dal profondo del cuore. È quello che arriva a da Lorenzo Zambon, dritto per il personale delle Scotte e in particolare per quello dell’unità operativa di Malattie infettive ed epatologia del policlinico di Siena. L’uomo ci tiene a ringraziare tutto il personale per essere stato seguito in maniera seria, professionale e soprattutto umana nel percorso di inserimento in lista d’attesa per un trapianto di fegato in seguito alla diagnosi di una neoplasia. Zambon tiene a precisare come abbia apprezzato la bravura e la cura di tutto il personale incluso quelle delle operatrici sanitarie Nadia e Roberta. Ora la speranza è di essere chiamato dall’azienda ospedaliero universitaria di Pisa il prima possibile per il trapianto. La sua gratitudine è quella della redazione per chiunque con delicatezza e professionalità svolge un ruolo tanto difficile e delicato, senza scordarsi mai di avere a che fare con persone in carne ed ossa.