Lorè: "Siena regno dei pedali". Goliardi-show

In una bella giornata di sport, di sudore e di vittorie, c’è stato spazio anche per un simpatico siparietto: il Principe delle Feriae Matricularum ha ‘anticipato’ Tadej Pogacar all’arrivo della corsa, in piazza del Campo, in sella a una bici e con il goliardo in testa (foto). Una delle tante immagini del collage ‘Strade Bianche 2024’, altra edizione perfettamente riuscita. "E’ stata una grande giornata – le parole dell’assessore allo Sport Lorenzo Lorè –, anche grazie all’organizzazione di Rcs e della macchina comunale, uffici, vigili urbani, senza dimenticare i volontari. Tanti appassionati e tanti curiosi, oltre ovviamente agli atleti in gara, uomini e donne, hanno riempito la città. E pure il tempo è stato clemente: il bilancio è assolutamente positivo". E non è finita. "Siamo attesi da un’altra bella giornata di ciclismo – ha commentato l’assessore –, con una organizzazione mastodontica: ben 7000, provenienti da 63 nazioni, i ciclisti amatoriali della Gran Fondo. Siena sarà ancora la capitale dei pedali, un punto di riferimento a livello internazionale".