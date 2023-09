Lorè: "Deroga impossibile, lavori a Siena non più rinviabili"

Sono cambiate le condizioni rispetto al passato per il palasport, non era più possibile agire in deroga con ordinanza sindacale ma era necessario intervenire almeno per una parte dei lavori considerati dai tecnici urgenti non differibili. È il senso della nota stampa diffusa ieri da Palazzo pubblico, che non ha aggiunto niente di nuovo sulla tempistica (la gara scade il 13, via ai lavori entro il 18, durata sette settimane) ed è sembrata soprattutto una risposta indiretta alle polemiche che affiorano in particolare sui social.

"Le deroghe – commenta l’assessore all’edilizia sportiva Lorenzo Loré – attraverso ordinanza sindacale, firmate dalla precedente amministrazione, si basavano anche sull’attesa di specifici approfondimenti. Tale documentazione ha evidenziato la necessità dell’effettuazione di alcuni lavori in maniera urgente che portino al consolidamento della stessa copertura. Tali lavori non erano oggettivamente più posticipabili".

Lorè sottolinea poi che sarà inibito all’uso solo il campo centrale, mentre il resto dell’impianto potrà essere usato dalla polisportiva. "Per quanto riguarda Mens Sana Basket e Emma Villas – osserva Lorè – il Comune ha collaborato affinché fossero trovati adeguati spazi per le prime squadre e per i settori giovanili. Il Comune di Siena monitorerà da vicino i lavori, affinché siano rispettati i tempi previsti". Il secondo stralcio dei lavori, conferma l’assessore Lorè, "sarà allestito al termine della stagione sportiva".