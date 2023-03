L’ora di Fashion Weekend Fine settimana speciale in pieno centro storico

di Paolo Bartalini

Negozi del centro storico di Poggibonsi pronti ad accogliere i clienti in un fine settimana che si annuncia tutto da vivere. Aperitivi, défilé ed eventi di diversa natura nello speciale programma, grazie un appuntamento che si rinnova all’insegna della moda e dello shopping. È Fashion Weekend, che trova il suo spazio in calendario grazie all’impegno dei commercianti con la regia dell’Associazione Viamaestra – Centro Commerciale Naturale. Nell’occasione saranno protagoniste le nuove collezioni Primavera Estate 2023, in una speciale vetrina destinata a riunire idealmente le varie attività presenti nel settore con i loro marchi. "Come avviene da sempre a ogni inizio di stagione – afferma Sandra Meniconi, presidente di Viamaestra Centro Commerciale Naturale – offriamo alle persone l’opportunità di conoscere le nuove collezioni durante la manifestazione che vuol richiamare il maggior numero possibile di partecipanti". Oggi il via alla serie di iniziative studiate per la circostanza nelle strade vestite a festa del cuore antico di Poggibonsi. Domani poi è prevista la prosecuzione alla quale si unirà, alle 17, il momento culminante della due giorni rappresentato dalla sfilata di moda, in piazza Giacomo Matteotti, dedicata al mondo della cerimonia e non soltanto. La cosiddetta piazza Nova dei poggibonsesi diverrà insomma un palcoscenico di allestimenti floreali e saprà perfino trasformarsi in una inedita passerella per l’arrivo di una coppia di sposi, con tanto di carrozza trainata dai cavalli. Ognuna delle singole realtà commerciali del centro storico si prepara offrire il meglio del proprio repertorio, anche sul piano delle scelte creative, con l’intento di "colorare" le strade della città in questo significativo cartellone per il sabato e la domenica, in una fase di avvicinamento anche al periodo pasquale. Caterina Gennusa del negozio Nonnadina, per esempio, propone nei suoi spazi commerciali di via Maestra una edizione limitata di t-shirt appositamente ricamate, contando sulla fiorita scenografia a cura di Ikebana.