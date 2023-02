L’ora di Colle Maschere Domenica la sfilata dei carri allegorici

Fermi tutti, passa Sua Maestà il Carnevale. Arriveranno da L’Agrestone, i carri allegorici che domenica prossima, a partire dalle 14, saranno protagonisti di ‘Colle Maschere’, la grande festa di Carnevale che per l’intero pomeriggio animerà il centro della città bassa. Seguiranno il percorso via Venezia, Le Lellere, piazza Bandini e di seguito le vie XXV Aprile, Bilenchi, Spugna e Cennini arrivando alle 15 in piazza Arnolfo di Cambio dove effettueranno una prima sosta, per poi proseguire per le vie Usimbardi, Roma, Verdi, Oberdan e Mazzini e tornare quindi in piazza Arnolfo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa, la polizia municipale ha disposto la chiusura al traffico delle vie interessate dalla sfilata durante il passaggio e la sosta dei carri, mentre dalle 14 alle 19 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i mezzi nelle vie centrali Cennini, Usimbardi, Roma, Verdi e Oberdan e nelle piazze Arnolfo e Unità dei Popoli.