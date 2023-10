L’operatrice Giovani: "Speriamo che lo scossone sia salutare"

Una notizia, quella dello stop degli impianti di risalita del versante senese dell’Amiata, che non ha sorpreso, più di tanto, gli operatori del settore. Albergatori, ristoratori, commercianti che operano di sicuro non sembrano stupiti. Da anni tra la società che gestisce gli impianti di risalita, gli amministratori comunali, gli operatori c’era uno tensione palpabile. Il tutto perché sarebbe mancata la sicurezza, la qualità, nel servizio.

"Inverno senza impianti di risalita? A me – dice Elisabetta Giovani vice presidente del Consorzio Amiata Insieme e proprietaria di un albergo al secondo rifugio – non cambia nulla. Da anni, neve o non neve, la pista del Crocicchio non è stata mai sciabile. Mi auguro però che questo scossone consenta all’Amiata Impianti di poter contare sulle necessarie risorse per garantire un servizio di pari qualità rispetto a quello che viene garantito dalla Isa nelle piste del versante grossetano. Questo è il mio auspicio, un auspicio che credo sia di tanti operatori che operano nel versante senese della montagna".

"Anche con la presenza di neve la storica pista del Crocicchio – ripete l’albergatrice – da diversi anni non è stata più aperta. Spero, nell’interesse dell’intero versante, che si possa davvero giungere ad ottenere il miglioramento dei servizi, condizione assai importante nell’interesse di tutta la stazione sciistica".

Una notizia, quella del mancato rinnovo delle autorizzazioni, che non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nel corso degli anni sono stati molti i dissapori verificatisi tra Amiata Impianti, amministratori comunali e operatori. Una situazione che sembrava difficile da sbloccare. Ora gli amministratori comunali, supportati da pareri legali, hanno detto no al rinnovo.

Massimo Cherubini